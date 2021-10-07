В России запустили музыкальное реалити-шоу

«ВКонтакте» запускает первое музыкальное реалити-шоу собственного производства «Улица». Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В рамках проекта восемь групп встретятся в баттлах на центральных улицах Москвы, где сыграют вживую и выяснят, кто из них лучший андеграунд-артист. Победители снимут клип и запишут студийный альбом при поддержке лейбла «Подземка Рекордс». Они также получат грант на миллион рублей на продвижение «ВКонтакте».

«"Улица" поможет молодым исполнителям рассказать о себе широкой аудитории и найти новых поклонников, а зрителям — узнать, как звучит современная андеграундная музыка», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Реалити-шоу включает семь выпусков, первый покажут 15 октября. Участниками «Улицы» стали восемь групп: Ericka Janes, ПИКЧИ!, The DIV, FISHY, Light Above, ex.princess, Inside, ТОБИ. Они представляют разные жанры рок-музыки: от киберпанка до эмоциональной лирики. Исполнители прошли через отборочный этап, который проводила команда VK Talents — программа поддержки талантливых авторов «ВКонтакте».

Каждый выпуск шоу будут открывать популярный артисты. Первым гостем станет группа «кис-кис».