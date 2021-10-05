Россияне узнали песню «В лесу родилась елочка» в гимне тихоокеанской страны

Видео: YouTube / MagTimMat

Россияне сравнили гимн тихоокеанской Микронезии с песней «В лесу родилась елочка», обсуждения развернулись в социальной сети «ВКонтакте» и на странице MagTimMat в YouTube.

Пользователи обвинили Микронезию в краже. «Федеративные штаты Микронезии для своего гимна взяли музыку немецкой патриотической песни Ich hab' mich ergeben, написанную в 1820 году. Она была так популярна в Германии, что стала неофициальным гимном в послевоенной ФРГ. И да, очень похожа на "Елочку"», — узнал мотивы Алексей Собачкин. Он напомнил, что музыку для знаменитой новогодней песни сочинил Леонид Бекман в 1905 году. «Мне хочется думать, что Леонид Карлович вовсе не был плагиатором. Вполне возможно, что ту немецкую песню он и не слышал вовсе. Бывает же такое, что музыкальные фразы в разное время разным людям приходят почти одни и те же», — продолжил он. «В лесу родилась елочка», — согласилась другой комментатор Женя Ликова.

Микронезия — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал задуматься желающих использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде.