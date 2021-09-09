Гордон предложил сделать слова гимна Украины оптимистичнее

Украинский журналист Гордон: слова гимна Украины никуда не годятся и их следует изменить

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить гимн Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

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Гордон отметил, что у гимна такая величественная, красивая музыка, однако слова, по его мнению, никуда не годятся. Он рассказал, что в тексте слишком много таких пессимистичных фраз, «как еще не пропали» или «сгинут наши вороженьки». Журналист советует сделать гимн оптимистичнее, так чтобы в нем было больше надежды на будущее.

«Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», — подчеркнул он.

Ранее Гордон заявил, что Украину следует переименовать в Россию-1. Знаменитый интервьюер подчеркнул, что имеет в виду название страны, а не телеканала. Он заверил, что Украину следует называть Россией-1, а Российскую Федерацию — Россией-2. «Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию (...) Это был бы троллинг высшего порядка», — сказал журналист.