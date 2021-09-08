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Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1

Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, вместо Русь-Украины
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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Кадр: Дмитрий Гордон / YouTube

Украину следует переименовать в Россию-1, вместо Руси-Украины или Укруси. С таким приложением в прямом эфире телеканала «Украина 24» выступил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Знаменитый интервьюер подчеркнул, что имеет в виду название страны, а не телеканала. Он заверил, что Украину следует называть Россией-1, а Российскую Федерацию — Россией-2. «Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию (...) Это был бы троллинг высшего порядка», — сказал Гордон.

Позже он подчеркнул, что его предложение — лишь ироничный ответ на инициативу советника главы офиса президента Алексея Арестовича о переименовании республики в Русь-Украину, и попросил не воспринимать эту идею всерьез.

1 сентября Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он пояснил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с натяжкой может претендовать на это. Позже чиновник заверил, что в новом наименовании нуждается и украинский язык, а потому предложил назвать его «руськая мова».

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