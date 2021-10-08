Молодой человек похитил и убил нового ухажера бывшей девушки

В американском городе Финикс, штат Аризона, 18-летний Джерссен Перес добровольно сдался полиции и признался, что похитил и убил мужчину, встречавшегося с его бывшей девушкой. Об этом пишет Fox 10 Phoenix.

Около восьми часов утра в среду, 6 октября, в полицию Финикса поступило сообщение о возможном похищении 19-летнего Оскара Ортеги. Его местоположение оставалось неизвестным с двух часов ночи, когда он ушел из дома своей подруги.

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Вскоре в полицию обратились родственники Джерссена Переса и рассказали, что он признался в похищении и убийстве Ортеги. После ареста молодой человек дал признательные показания и показал место в пустыне к северу от Финикса, где он выбросил тело нового ухажера.

Подозреваемый рассказал, что планировал убийство около месяца. Он дождался Ортегу возле дома девушки и, как только тот вышел на улицу, под дулом пистолета заставил сесть в свою машину. Ортега сумел написать СМС о похищении, но Перес заметил это и несколько раз выстрелил в него, пишет New York Post.

7 октября состоялось первое судебное заседание по делу о похищении и убийстве. Адвокаты Переса просили уменьшить сумму залога, поскольку тот не был судим ранее и добровольно сдался полиции. Обвиняемого выпустили из-под стражи под залог в один миллион долларов (72 миллиона рублей). Он останется на свободе до следующего слушания, которое состоится 14 октября.

Ранее сообщалось, что в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, молодой мужчина нанес ножевые ранения парню возлюбленной и попросил ее вернуть оружие. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, позже его состояние оценили как стабильное.