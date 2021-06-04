Ревнивец пырнул ножом парня возлюбленной и попросил ее вернуть оружие

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, молодой мужчина нанес ножевые ранения парню возлюбленной и попросил ее вернуть оружие. Об этом сообщило издание KSL News.

Согласно данным полиции, 18-летний Карлос Ф. Лучеро (Carlos F. Lucero) 29 мая ворвался в жилище знакомой и застал ее в постели с мужчиной. Ревнивец пришел в ярость и несколько раз пырнул его ножом.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, позже его состояние оценили как стабильное. Лучеро задержали и арестовали. Позже женщина сообщила, что жертва нападения — ее молодой человек, а статус своих отношений с нападавшим не уточнила.

Согласно обвинительному заключению, после преступления Лучеро отправил женщине фотографию своих окровавленных рук с текстом: «Я готов умереть и убить за тебя». За сообщением последовал вопрос: «Кстати, могу ли я получить свой нож обратно?»

Ранее сообщалось, что ревнивая жена не узнала себя на старых интимных фото и ударила мужа ножом. Женщина пришла в такую ярость, что муж не успел объяснить, что на этих фотографиях запечатлена она сама.