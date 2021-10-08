В Польше указали на прогресс в ремонте российского «Адмирала Кузнецова»

То обстоятельство, что экипажи палубной авиации Северного флота прибыли на аэродром Саки в Крыму для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный), может указывать на прогресс в ремонте единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», пишет польское издание Defence24.

«Таким образом, у российских пилотов есть возможность отработать взлет и посадку, несмотря на то, что сам корабль, с которого им предстоит работать, до сих пор находится в нерабочем состоянии», — говорится в публикации.

Отмечается, что сообщение Минобороны России может быть сигналом к ​​тому, что заявления прессы о проблемах с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» могут не соответствовать действительности. «Непрерывное обучение пилотов палубной авиации должно подтвердить то, что работы по строительству корабля продолжаются и скоро начнутся ходовые испытания корабля, в том числе с использованием самолетов», — уверены в издании.

В августе в Defence24 отметили, что Минобороны России все больше информирует общественность о дальних походах российских кораблей, тогда как современная российская промышленность производит в основном малые и вспомогательные корабли. В качестве примера в публикации приводилась ситуация вокруг «Адмирала Кузнецова». Издание уверяло, что неизвестно, когда данный корабль будет модернизирован, поскольку в настоящее время не существует сухого дока, способного его принять.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год. «Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет скорее всего в теплое время следующего года», — сказал собеседник. Аналогичные данные сообщил и источник ТАСС.