Акции «ПИК» обвалились после задержания бывшего вице-президента компании

Акции крупнейшей строительной компании «ПИК» обвалились на 2,6 процента до 1270,1 рублей за бумагу за несколько минут после появления в СМИ информации о задержании бывшего вице-президента компании Александра Лефеля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Лефеля задержали по делу о мошенничестве, пишет ТАСС. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)», — указано в графе «категория дела». Следствие уже предъявило ему обвинение и попросило суд об аресте. Источник агентства сообщает, что Лефель совершил преступление в бытность вице-президентом «ПИК».

Информация по делу 8 октября опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

