Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» задержали в Москве

В Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает ТАСС.

С подозреваемым ведутся следственные действия, по окончании которых правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В Тверском районном суде Москвы «Ленте.ру» сообщили, что в отношении обвиняемого Александра Лефеля поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее 8 октября, сообщалось, что в Хабаровском крае за продажу должности к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу свыше четырех миллионов рублей приговорен бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона.