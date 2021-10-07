ФСБ задержала продававших должность губернатора Чукотки россиян

В Москве ФСБ России задержала троих россиян, пытавшихся продать должность губернатора Чукотки за четыре миллиона долларов. Об этом cообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, предложение поступило 61-летнему отставному генерал-майору милиции Тимофею Сасыкову. В сентябре подельники представились ему сотрудниками ФСБ и объяснили, что деньги нужны для того, чтобы решение о его назначении утвердили некие представители государственной власти. Сразу после встречи на Лубянском проезде и передачи части суммы подозреваемые были задержаны оперативниками ФСБ.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza, Сасыков ранее возглавлял МВД Республики Калмыкия. После того как ему поступило данное предложение, он связался с сотрудниками ФСБ — дальнейшие действия происходили под их контролем. В момент встречи лишь 30 тысяч долларов были настоящими, остальное было муляжом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

7 мая 2019 года полицейские задержали жителя Подмосковья по подозрению в том, что тот, представляясь генерал-лейтенантом казачьих войск, предлагал трудоустройство в правоохранительные органы за деньги.

