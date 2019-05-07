Казачий лжегенерал получил уголовное дело за помощь при устройстве в полицию

Полицейские задержали жителя Подмосковья по подозрению в том, что тот, представляясь генерал-лейтенантом казачьих войск, предлагал трудоустройство в правоохранительные органы за деньги. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

59-летнего мужчину задержали при передаче ему денег в подсобке одного из магазинов города Фрязина. В ходе обыска у него также изъяли документы с его фотографией и различными фамилиями, которые использовались при совершении преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

По данным следствия, он предлагал должность в одном из районных управлений МВД России, а за услугу просил 300 тысяч рублей. При этом мужчина обещал заинтересованным лицам, что кроме полагающихся законом льгот, те получат оплачиваемую служебную квартиру и ежемесячную зарплату не ниже 100 тысяч рублей.

Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником подразделения, в ходе которого якобы решался вопрос о приеме на работу.

14 июля 2017 года сообщалось, что московские полицейские задержали в Центральном округе столицы приезжих 21 и 22 лет по подозрению в вымогательстве под видом сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, они требовали у жертв деньги за непривлечение к административной ответственности.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



