Лжеполицейский сел на 12 лет за похищение ребенка

Суд приговорил жителя города Камышина (Волгоградская область), притворившегося полицейским, к 12 годам колонии за похищение ребенка. Об этом в пятницу, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, весной 2018 года 58-летний мужчина представился 11-летней школьнице сотрудником полиции, после чего посадил в машину и отвез к себе домой. Там похититель удерживал девочку на протяжении нескольких суток, однако не совершал иных насильственных преступлений.

На поиски пропавшей школьницы было отправлено более 300 человек. Ее нашли во время поквартирного обхода, после чего подозреваемый был задержан.

5 сентября 2018 года сообщалось, что в Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки похитил мальчика. По данным следствия, он встретил ребенка и попросил его помочь донести сумки до дома, а затем запер, угрожая ножом. Заложник успел позвонить матери — и захватчика задержали оперативники. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и провел в местах лишения свободы 32 года.

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