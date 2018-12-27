Лжеполицейские приковали россиянина к батарее и лишили 300 тысяч рублей

В Москве неизвестные ограбили кредитный потребительский кооператив, представившись сотрудниками уголовного розыска. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, четверо грабителей пришли в офис компании под видом полицейских и приковали менеджера наручниками к батарее, а затем похитили из ящика стола более 300 тысяч рублей. После совершения преступления налетчики скрылись в неизвестном направлении.

4 июня стало известно, что группа мошенников под видом сотрудников ГИБДД собирала взятки с водителей Санкт-Петербурга. Лжегаишники ездили по городу на раскрашенном под патрульную машину «Форде Фокус». От их действий пострадало не менее пяти человек.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!