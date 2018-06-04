Фальшивые гаишники собирали взятки с петербургских водителей

Группа мошенников под видом сотрудников ГИБДД собирала взятки с водителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Лжегаишники ездили по городу на раскрашенном под патрульную машину «Форде Фокус», были одеты в полицейскую форму, представлялись настоящими фамилиями инспекторов и владели профессиональной терминологией. Кроме того, в их салоне были установлены глушилки, потому попавшиеся нарушители не могли воспользоваться телефонами и попросить о помощи знакомых в погонах.

По данным издания, от действий злоумышленников пострадали не менее пяти человек. Петербуржцы обратились в полицию с почти одинаковыми заявлениями: выехали на «встречку», затем их остановил экипаж ГИБДД на серебристом «Форде Фокус» с логотипом ДПС, в салоне инспектор предложил мирно разойтись за 15 тысяч рублей, на что они послушно доставали кошельки.

Только потом водители осознавали, что переплатили, — штраф за данное правонарушение составляет пять тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Также некоторые жертвы мошенников, пообщавшись со знакомыми гаишниками, выяснили, что остановившего их батальона УГИБДД уже не существует.

Лжеполицейских ищут. По одной из версий, мошенниками были сокращенные из органов инспекторы ГИБДД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!