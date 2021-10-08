Раскрыты подробности дела бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»

Александр Лефель, задержанный в Москве, обвиняется в мошенничестве на посту вице-президента ГК «ПИК», который покинул несколько лет назад. Об этом в пятницу, 8 октября, со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, после ухода из ГК «ПИК» Лефель занялся собственным бизнесом. На момент задержания Лефель занимал пост директора по региональному развитию ГК «Самолет». В пресс-службе застройщика уже заявили, что обвинения, предъявленные задержанному, не связаны с работой в компании.

О задержании Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сообщалось ранее 8 октября. Следствие уже попросило Тверской районный суд Москвы арестовать бывшего вице-президента ГК «ПИК» на два месяца.