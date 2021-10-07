Работник Росреестра попал под суд за махинации с землей

Дело о мошенничестве с муниципальными земельными участками в Иркутске, в котором подозревают работника регионального управления Росреестра, дошло до суда. Расследование о махинациях в сфере недвижимости касается сделок с 2013-го по 2016 год, сообщает РИА Новости.

Ущерб от незаконной продажи земельных участков, которые находятся в ведении администрации сибирского города, оценили в 24 миллиона рублей, сообщили следователи Иркутской области. Под статью о мошенничестве в особо крупном размере попало должностное лицо регионального управления Росреестра.

По данным Следственного комитета, злоумышленники по поддельным документам «регистрировали право собственности на фиктивных лиц и продавали землю добросовестным гражданам». Всего в деле зафиксировано девять преступных эпизодов. Правоохранительные органы допросили более 500 свидетелей, провели около сотни судебных экспертиз. Все материалы переданы для рассмотрения в Свердловский районный суд.

Ранее молодая россиянка рассказала в Facebook историю о том, как ее коттедж в Ярославской области продали неизвестные люди. Женщина случайно узнала о случившемся после того, как соседи заметили на ее участке посторонних, которые представились новыми хозяевами дома. Сделку о продаже недвижимости злоумышленники провели официально, сведения о ней появились в Росреестре.

