Неизвестные захватили дом молодой россиянки

Молодая россиянка рассказала в социальной сети о том, как неизвестные люди захватили ее собственность. Женщина по имени Наталья Маковецкая поделилась историей, в которой пояснила, что о продаже своего дома в селе Диево-Городище Ярославской области узнала случайно после сигналов о подозрительных гостях на участке от соседей. Пост с подробностями появился на личной странице пострадавшей в Facebook.

Россиянка, которая ранее работала архитектором КБ «Стрелка», уверена, что в ее ситуации с домом замешаны мошенники. Маковецкая выяснила через Росреестр, что ее коттедж официально продали 24 сентября 2021 года. Никаких сделок сама женщина не совершала, но дом теперь принадлежит другому человеку.

Жертва злоумышленников уверена, что продажу недвижимости оформили незаконно, она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь ей решить проблему и прояснить правовой порядок дальнейших действий.

«Друзья, мне нужна ваша помощь. У меня украли дом. Это звучит как кликбейтный заголовок, но нет. Мне действительно нужна помощь с любыми контактами в руководстве и правоохранительных органах Ярославской области, кто может оперативно помочь в решении сложившейся уголовной ситуации. В мой дом 5 октября пробовали попасть люди, которые представились соседям новыми владельцами дома. Соседи их спугнули, но мошенники сказали, что завтра явятся с оригиналами документов о собственности на дом. Я сначала подумала, что, наверно, обычные воры. Но что-то дернуло проверить и заказать справку из кадастра. И там оказалось, что якобы 24 сентября этого года я продала свой семейный дом некоему Орехову Александру Сергеевичу, которого я, разумеется, не знаю. И дом ему, конечно, не продавала. И вообще не планировала никогда продавать. Понятно, что это точно мошеннический сговор, понятно, что там, скорее всего, задействовано много разных участников из разных ведомств», — рассказала Маковецкая.

Женщина просит всех неравнодушных помочь ей контактами из руководства региона или в федеральных правоохранительных органах, сделать репост публикации в Facebook.

Ранее россиянам назвали идеальный способ защиты от жилищных мошенников. Юрист Тимур Маршани рассказал, что собственники недвижимости могут наложить запрет на регистрационные действия со своим имуществом в Росреестре при помощи подачи соответствующего заявления в многофункциональный центр (МФЦ).