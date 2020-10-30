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Бывший российский депутат получил срок за незаконную продажу квартир

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В Анапе суд вынес приговор бывшему депутату Игорю Илько — его обвиняли в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Мужчина построил дом на участке своей матери и продал в нем квартир на 40 миллионов рублей, сообщает портал «Юга.ру».

Как выяснили следователи, стройка незаконно велась в 2013-2016 годах. Впоследствии депутату удалось узаконить дом и продать в нем квартиры. Было установлено, что мужчина не проходил обязательную регистрацию в органах для осуществления предпринимательской деятельности. Его признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Полученный срок он будет отбывать в колонии-поселении.

Минувшим летом сообщалось о российском чиновнике, который украл пять квартир и согласился вернуть одну. Недвижимость была выведена из муниципальной собственности путем незаконной приватизации.

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