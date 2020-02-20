Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел на Мичуринском проспекте, когда местные жители попытались перекрыть дорогу строительной технике. На протестующих напали охранники «Ташира», а также несколько десятков активистов, которые начали отгонять людей от машин. При этом, по словам очевидцев, сотрудники полиции прибыли на вызов только через 40 минут и решили не вмешиваться в конфликт.

В результате потасовки шесть человек пострадали, троих из них госпитализировали в бессознательном состоянии. По данным «Радио Свобода», среди пострадавших оказались двое депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ — Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева.

Кроме того, как сообщила на своей странице в Facebook сама Енгалычева, которая еще ночью приехала на предполагаемое место застройки, сотрудники «Ташир» заблокировали ее машину. «Спереди под колеса положили бетонные блоки и подогнали машину. Сзади забор и тонна земли в огромном мешке. Тут, в машине, и провела всю ночь вместе с нашими прекрасными соседями», — рассказала она.

Конфликт между жителями района и «Таширом» продолжается два года из-за решения компании возвести 17-этажный многоквартирный дом на Мичуринском проспекте вместо обещанных соцучреждений. Как утверждают горожане, строительство незаконно, так как публичные слушания прошли без участия местных жителей, а работы по строительству дома начались без разрешительной документации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!