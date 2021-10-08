Работавший на выборах замглавы избиркома Коломны оказался в розыске за налоги

ТАСС: зампредседателя ТИК Подмосковья Пахомов объявлен в розыск по делу о неуплате налогов

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковной Коломны Алексей Пахомов оказался объявленным в розыск в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Пахомов подарил родственнице нежилые помещения, участки и здание кафе общей стоимостью 90,5 миллиона рублей. Активы, преимущественно, расположены в Липецкой области. В налоговые органы Пахомов предоставил декларацию с ложными данными. В связи с этим управление Следственного комитета России по Липецкой области 7 июля возбудило в отношении него уголовное дело о неуплате налогов на 11,7 миллиона рублей. Пахомов находится в статусе подозреваемого.

Следователь объявил его в розыск 17 сентября, когда он выполнял обязанности замглавы ТИК на выборах, заявила член Общественной наблюдательной комиссии комиссии Москвы Ольга Дружинина.