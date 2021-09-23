ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру дела по нарушениям на выборах в Петербурге

Памфилова: в СК и Генпрокуратуру направили дела по ряду нарушений на выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия направила в Следственный комитет (СК) России и Генеральную прокуратуру дела по ряду нарушений на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

По ее словам, в Петербурге в ходе выборов были зафиксированы очевидные нарушения.

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Ранее стало известно, что итоги голосования по выборам в Государственную Думу отменили на семи участках в Санкт-Петербурге. Так, на избирательном участке №803 в Кировском районе избирательные бюллетени оказались на полу, во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и сейф-пакетах оказалось больше бюллетеней, чем выдали избирателям. Кроме того, на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе выявили многочисленные нарушения.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной за все время своей работы. Вместе с тем она отметила, что на выборах в этом году стало меньше нарушений. По ее словам, это может быть связано не только с тем, что «проходит федеральная кампания в период пандемии».