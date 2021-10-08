Украинская полиция назвала версии смерти депутата Верховной Рады

Украинская полиция назвала две версии смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова, передает УНИАН.

«Мы рассматриваем на данный момент несколько версий: хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом — самостоятельно или неизвестным лицом», — заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Он сообщил, что, согласно предварительному врачебному свидетельству, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность — острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы для выявления токсических, ядовитых, психотропных и медицинских веществ.

Выговский признал, что полиция склоняется к версии о естественной смерти.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата.

Поляков состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее он был членом правящей партии «Слуга народа».