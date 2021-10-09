Появились первые результаты парламентских выборов в Чехии

На выборах в Чехии лидирует лидирует правящее движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша

В Чехии объявлены первые результаты парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки одного процента бюллетеней с 30,8 процента голосов лидирует правящее центристское движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша.

На втором месте идет коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, — у нее 22,8 процента, на третьем с 13,2 процента — коалиция либералов, объединяющая ныне оппозиционные Пиратскую партию и движение «Старосты и независимые».

На четвертом месте с 10,6 процента голосов находится радикальное движение «Свобода и прямая демократия», которое заявляет одной из главных целей проведение референдума о выходе Чехии из состава Евросоюза. 5 процентов, необходимые для прохождения в парламент, также набрали социал-демократы и коммунисты.

Явка избирателей составила около 60 процентов.

