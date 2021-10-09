Нобелевский лауреат предупредил о пробуждении новых опасных вирусов

Лауреат Нобелевской премии мира и советник генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг предупредил о пробуждении новых опасных вирусов из-за климатических изменений. Об этом она заявил на на Всероссийском Фестивале науки Nauka 0+. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале площадки.

«Мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, какие вернутся к жизни», — отметил ученый.

Ранее российский ученый Сергей Давыдов предупреждал, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Он заявил, что более десяти процентов территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет, и рассказал о том, что в ней могут таиться древние вирусы, причем как безвредные для человека, так и крайне опасные.

