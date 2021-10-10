Стало известно о первом за 16 лет ребрендинге «Билайна»

РБК: впервые с 2005 года «Билайн» изменит визуальное сопровождение и позиционирование

Впервые за 16 лет телекоммуникационная компания «ВымпелКом» собирается изменить визуальное сопровождение и позиционирование своего бренда «Билайн». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в сфере рекламы и телекоммуникаций. Уточняется, что это первый ребрендинг компании с 2005 года.

Таким образом, как стало известно, новый логотип «Билайн» будет представлен уже 14 октября. Получивший приглашение на презентацию корреспондент издания рассказал, что название бренда теперь написано с маленькой буквы, а часть желто-черного логотипа приведена в виде сферы.

По неподтвержденной информации, вместе со сменой логотипа «Билайн» проведет реформы в тарифах и каналах продаж. Как пишет РБК, в 2020-м «Билайн» пережил падение абонентской базы. В 2021-м компания начала восстанавливать свои позиции на рынке.

24 сентября «ВымпелКом» занял 10 место в топ-10 компаний Европы, которые вкладываются в «зеленые» инициативы. В рейтинге агентства RAEX-Europe оказалось всего 145 компаний. По заключению RAEX-Europe, «Билайн» системно развивает ESG-повестки, при этом особый акцент делает на содействие цифровизации экономики и социального сектора.