Отсидевший 37 лет в тюрьме за чужое убийство мужчина обратился в суд

Отсидевший 37 лет за чужое убийство Роберт Дюбуаз подал в суд на причастных к приговору

56-летний американец Роберт Дюбуаз (Robert DuBoise) из штата Флорида, отсидевший 37 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которых не совершал, подал в суд на причастных к его ошибочному приговору. Об этом сообщает газета Tampa Bay Times.

По данным издания, мужчина, отбывавший наказание за убийство 19-летней американки в 1983 году, обратился с иском в федеральный суд против трех бывших детективов, бывшего сержанта полиции и судебного дантиста. Иск занимает 34-страницы.

В тексте иска отмечается, что против Дюбуаза был совершен заговор с целью сфабриковать доказательства, свидетельствующие против него. Так, на щеке убитой был обнаружен след от укуса, и следователи решили изготовить слепок зубов подозреваемых, чтобы сопоставить со следами на жертве. Для изготовления слепка зубов использовался пчелиный воск, в результате зубы Дюбуаза якобы соответствовали укусу на щеке девушки. Однако, как говорится в иске, этот метод изготовления слепка не подходит.

О том, что Дюбуаза оправдали после 37 лет в тюрьме за чужое преступление, сообщалось в сентябре. Его осудили за изнасилование, избиение и убийство 19-летней Барбары Грэмс, произошедшее в 1983 году. Мужчину отправили на смертную казнь, но позже приговор смягчили до пожизненного заключения. При пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуаза сравнили с материалами дела и установили, что заключенный не причастен к преступлению.