Мужчина просидел в тюрьме 40 лет за ограбление с водяным пистолетом

В США выпустили на волю преступника, который провел в тюрьме 40 лет за грабеж с игрушкой

В США готовится выйти на свободу преступник, которого приговорили к пожизненному заключению за ограбление, совершенное при помощи детского водяного пистолета. Как сообщает New York Post, он просидел в заключении несколько десятков лет.

Рольф Кэстел, которому сейчас 70 лет, попал в тюрьму за преступление, совершенное в 1981 году. Мужчина ворвался в закусочную в городе Форт-Смит, штат Арканзас, и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Добычей Кэстела стали 264 доллара (около 792 долларов или 57 тысяч рублей по современному курсу). Когда мужчину задержали, выяснилось, что он напугал кассира пистолетом-игрушкой. Тем не менее американца приговорили к пожизненному заключению за вооруженное ограбление. Он провел за решеткой 40 лет.

За освобождение Кэстела долгие годы боролись правозащитные организации. Кроме того, кассир закусочной, на которого Рольф наставил свое «оружие», открыто выступал за то, чтобы его выпустили на волю. «Я сидел и думал ночи напролет. Я не мог поверить, что этот человек все еще в тюрьме. Он заплатил за свое преступление цену в десять раз выше той, что должен был», — отметил он.

21 сентября пресс-секретарь Арканзасского совета по условно-досрочному освобождению подтвердила, что прошение Кэстела одобрено, и вскоре он сможет выйти из заключения.

«Система сломана. Я рада, что Рольф выйдет на свободу, но наши взгляды на тюремное заключение родом из XVI века должны измениться. К сожалению, в тюрьмах полно таких вот "Рольфов"», — заявила режиссер Келли Дуда, боровшаяся за освобождение Кэстела и снявшая о нем документальный фильм.

Ранее сообщалось, что в США отменили смертный приговор мужчине, который провел 38 лет в камере смертников. Его приговорили за ограбление дантиста в Лас-Вегасе.