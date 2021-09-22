Бездомный забыл доплатить 31 рубль за газировку и оказался под угрозой тюрьмы

В США бездомный не доплатил за газировку 43 цента и оказался под угрозой тюрьмы

В США 38-летний бездомный Джозеф Соболевски оказался под угрозой лишения свободы на семь лет за то, что забыл доплатить 43 цента (31,53 рубля) за газированный напиток. Об этом сообщает Huffpost.

В августе Соболевски зашел в магазин, чтобы купить бутылку газировки. На нужный напиток распространялась акция — две бутылки за три доллара (219,4 рубля), в то время как стоимость одной бутылки составляла 2,29 доллара (167,47 рубля) плюс налоги. Мужчина взял одну бутылку, заплатил за нее два доллара и покинул магазин.

Оказалось, что мужчина не доплатил 43 цента. Сотрудники магазина вызвали полицию, и Соболевски задержали. Мужчина подозревается в краже и в нарушении закона трех ошибок, на основании которого суды штатов должны приговаривать тех, кто совершил три серьезных преступления, к длительным срокам тюремного заключения. Бездомный был дважды арестован за кражу, и неоплаченная полностью газировка может стать третьим преступлением, за которое грозит тюремное заключение.

Сообщается, что пока неясно, будет ли предъявлено обвинение — закон требует доказательства, что кража была преднамеренным преступлением, а не результатом возникшей путаницы с ценой товара.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Гонолулу, штат Гавайи, по ошибке задержали бездомного мужчину, приняв его за другого человека, и на два с половиной года поместили его в психбольницу.

