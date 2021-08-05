Мужчину задержали за чужое преступление и отправили в психбольницу на 2,5 года

Полицейские в американском городе Гонолулу, штат Гавайи, по ошибке задержали бездомного мужчину, приняв его за другого человека, и на два с половиной года поместили его в психбольницу. Об этом сообщает информационное агентство AP.

Джошуа Шпристерсбах (Joshua Spriestersbach), которому сейчас 50 лет, переехал на Гавайи в 2003 году. В то время его сестра Веданта Гриффит (Vedanta Griffith) жила вместе с мужем на острове Оаху. Вскоре после переезда Шпристерсбах исчез. Гриффит искала брата около 16 лет, но безуспешно.

Американец стал бездомным. В 2017 году в Гонолулу он стоял в длинной очереди за едой рядом с приютом для бездомных и заснул. Когда полицейский разбудил его, мужчина подумал, что его арестовывают из-за введенного в городе запрета сидеть и лежать на общественных тротуарах.

На самом деле полицейский принял его за другого человека, которого звали Томас Каслберри (Thomas Castleberry). На Каслберри был выписан ордер на арест из-за нарушения им испытательного срока по делу о наркотиках от 2006 года. Неизвестно, почему произошла путаница, учитывая, что Шпристерсбах и Каслберри никогда не встречались.

Несмотря на все протесты Шпристерсбаха, его поместили в психбольницу. Когда мужчина заявлял, что он не Каслберри, а другой человек, врачи заявляли, что он бредит, и пичкали лекарствами. Мужчине никто не верил, даже его многочисленные государственные адвокаты. Однако в какой-то момент психиатр решил все же попробовать идентифицировать его личность. Простого поиска в Google и нескольких телефонных звонков оказалось достаточно, чтобы понять, что Шпристерсбах находился на другом острове, когда Каслберри арестовали в первый раз.

Психиатр попросил следователей приехать в больницу. Те перепроверили отпечатки пальцев и фотографии мужчин и выяснили, что арестовали не того человека. Более того, настоящий Каслберри находился в тюрьме на Аляске с 2016 года. В январе 2020 года представители властей тайно выпустили Шпристерсбаха. Мужчина не получил никакой компенсации за проведенные в психиатрической больнице годы. Факт совершенной правоохранительными органами ошибки не был зафиксирован в документах.

Его адвокаты утверждают, что власти не думали, что кто-то поверит Шпристерсбаху. Сейчас он живет с сестрой в американском штате Вермонт. Он боится покидать принадлежащий сестре участок земли, так как опасается, что его снова арестуют.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема, штат Северная Каролина, 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил крупную денежную сумму в качестве компенсации. Он вышел из тюрьмы через шесть недель после смерти его матери.