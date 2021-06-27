Живший на пособия мужчина оставил в наследство полтора миллиона долларов

В египетской провинции Сохаг мужчина, жаловавшийся на малый достаток и живший на пособия, после своей смерти оставил в наследство семье почти полтора миллиона долларов. О наличии этой суммы близкие узнали спустя месяц после его ухода, сообщает Gulf Today.

После смерти мужчины банк оповестил его семью о наличии суммы в 22 миллиона египетских фунтов — более 1,4 миллиона долларов или ста миллионов рублей — на его счету. Узнав об этом, сын умершего настолько удивился, что потерял сознание. Молодой человек рассказал, что его отец не занимал деньги и даже никогда не был в банке.

При этом местные жители, знакомые с семьей, считают, что мужчина успел разбогатеть около 30 лет назад на подработке в одной из стран Персидского залива. Они вспомнили, что миллионер вернулся в Египет десять лет назад и с тех пор часто жаловался на бедность, получая пособия от государства и благотворителей. Отмечается, что дочке мужчины уже сделали несколько предложений руки и сердца.

Ранее обладательница огромного наследства умерла в приюте для бездомных. Как выяснилось позже, она несколько лет прожила на улицах. Все это время женщина была обладательницей наследства в размере 884 тысяч долларов (64,7 миллиона рублей).