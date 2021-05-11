Грабители с водяным пистолетом попытались украсть 25,7 миллиона долларов

В Гонконге двое мужчин с водяным пистолетом попытались ограбить отделение ростовщической компании Promise. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, 27-летний безработный и его 30-летний сообщник вошли в здание финансового учреждения и потребовали выдать им 25,7 миллиона долларов (около 1,9 миллиарда рублей). В целях устрашения один из преступников достал водяной пистолет.

Сотрудники компании воспользовались тревожной кнопкой, а затем распознали в «оружии» игрушку, изготовленную из синего полупрозрачного пластика. После короткого разговора несостоявшиеся грабители сбежали.

Спустя некоторое время один из них вернулся. На этот раз для ограбления он выбрал другое «оружие» — ручку. «Он перепрыгнул через прилавок и пригрозил сотруднице ручкой, приказав ей вызвать полицию», — рассказал собеседник издания.

Вскоре после этого полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

Представитель полиции заявил, что в результате инцидента ничего не было украдено и никто не пострадал. По информации источника газеты, подозреваемый не страдает психическими заболеваниями, но его могут направить в больницу для психологической экспертизы. Розыск его подельника продолжается.

Ранее в немецком городе Бад-Зоден-Зальмюнстер уродливый галстук помешал полиции найти преступника. Когда стражи порядка опросили свидетелей инцидента, никто не смог описать лицо злоумышленника, поскольку всех отвлек его цветастый галстук с рисунком в духе 1980-х годов.