Американка сфотографировала медведя и попала в тюрьму

Побеспокоившую семейство гризли американку приговорили к четырем дням тюрьмы и штрафу в размере две тысячи долларов. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что встреча девушки с животными произошла 10 мая 2021 года. Тогда 25-летняя Саманта Деринг (Samantha Dehring) была на экскурсии в Йеллоустонском национальном парке в составе туристической группы. В определенный момент туристы встретили самку гризли с двумя детенышами. Как отмечает CBS Chicago, посетителям парка запрещено приближаться к медведям ближе, чем на 91,5 метр. Остальные участники группы вернулись к своим машинам, в то время как Деринг стала дразнить и фотографировать животных. При этом она оказалась на расстоянии около 4,5 метров от гризли. От животных девушка отошла только после того, как медведица бросилась в ее сторону.

Инцидент попал на видео. После того, как ролик активно начали обсуждать в сети, свое внимание на Деринг обратили правоохранительные органы. 6 октября ей были предъявлены обвинения в нарушении покоя представителей дикой природы. Женщину приговорили к четырем дням заключения под стражей. Также ей запрещено на протяжении года появляться в Йеллоустонском национальном парке.

«Подходить к самке гризли с детенышами абсолютно глупо. Чистая удача, что Деринг является обвиняемой по уголовному делу, а не искалеченной туристкой», — сказал в своем заявлении исполняющий обязанности прокурора Боб Мюррей.

Ранее гид, сопровождавший группу туристов в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, невозмутимо поздоровался с огромным медведем гризли. Туристка Кара Сицилиано (Cara Siciliano) сняла на телефон ролик, на котором видно, как крупный медведь гризли ходит мимо группы туда-сюда, в то время как гид спокойно приветствует животное. На записи слышно, как капитан гидроплана, который привез группу в заповедник, говорит медведю: «Привет, парень!»