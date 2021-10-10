Пушков жестко высказался о «Марсианине» вслед за Рогозиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о сюжете голливудского фильма «Марсианин» вслед за Дмитрием Рогозиным. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

По словам сенатора, трудно найти фильм глупее данной картины. Он является «гимном силе американского духа, у которого нет души», пояснил Пушков.

«Это описание американского космонавта, не имеющего ни чувств, ни психики, ни эмоций - вообще ни одного человеческого качества. Он остался на Марсе, брошенный своей экспедицией, и спокойно живет, выращивая там картошку, смотря видео и не сходя с ума на мертвой планете, на минимальном расстоянии 55.67 миллионов километров от Земли», — написал сенатор.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала НТВ назвал чушью сюжет фильма «Марсианин», который основан на одноименном научно-фантастическом романе Энди Вейера. «Фильм "Марсианин" смотрели, голливудский? Это ж чушь собачья», — заявил он.