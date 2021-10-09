В России рассказали об угрозе для отечественного сегмента МКС

Западные санкции на поставку в Россию комплектующих для ракетно-космической техники и производство компонентов на Украине привели к трудностям в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», которая является оператором отечественного сегмента.

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Отмечается, что в настоящее время наблюдается дефицит запчастей. Как рассказали эксперты, это связано с тем, что за время полета российского сегмента станции многие детали были сняты с производства. При этом часть приборов и блоков изготавливалась на предприятиях, которые прекратили свое существование, попали под юрисдикцию других государств или санкции, не позволяющие использовать требуемые изделия импортного производства.

Все это в совокупности усложнило процесс ремонта оборудования, повысило затраты и увеличило продолжительность работ по изготовлению необходимых комплектующих. Как отмечают авторы статьи, текущее состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно. Однако в случае большого количества отказов полет может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления работоспособности сегмента.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он.