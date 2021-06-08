США прокомментировали планы России выйти из проекта МКС

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, космос — это одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали. На брифинге Псаки попросили прокомментировать слова генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который ранее заявил, что России выйдет из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Официальный представитель Белого дома отметила, что ей потребуется разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идет речь.

Ранее Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он. Рогозин добавил, что совместная работа возможна лишь при «немедленном» снятии санкции. В ином случае госкорпорация будет разворачивать собственные национальные системы.