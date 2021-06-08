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США прокомментировали планы России выйти из проекта МКС

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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, космос — это одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали. На брифинге Псаки попросили прокомментировать слова генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который ранее заявил, что России выйдет из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Официальный представитель Белого дома отметила, что ей потребуется разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идет речь.

Ранее Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он. Рогозин добавил, что совместная работа возможна лишь при «немедленном» снятии санкции. В ином случае госкорпорация будет разворачивать собственные национальные системы.

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