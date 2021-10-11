Испытания боевого робота в США показали на видео

Американская компания Northrop Grumman провела испытания боевого робота. Стрельбы из основного вооружения машины EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle — Medium Caliber Armament) показали на видео. Об этом сообщает Defence Blog.

EMAV-MCA получила пушку XM813 Bushmaster. В ходе испытаний роботизированная машина пробила стальную пластину подкалиберным боеприпасом Northrop Grumman NG1170W калибра 30 на 173 миллиметра. Также в арсенал машины входят боеприпасы воздушного подрыва.

Роботизированная платформа EMAV-MCA разработана компанией Pratt Miller. Машина массой свыше 3000 килограммов может нести до 3250 килограммов полезной нагрузки. Максимальная скорость EMAV-MCA составляет 72 километра в час. Благодаря гусеничному шасси робот может преодолевать подъемы и заезжать на стенки высотой до 61 сантиметра.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью «Красной Звезде» о работе по принятию боевых роботов на вооружение. В 2022 году начнется опытная эксплуатация роботизированных платформ в войсках.

В сентябре российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» впервые применили в боевых порядках общевойсковых подразделений. Как сообщает «РИА Новости», роботы обеспечивали огневую поддержку наступающим силам.