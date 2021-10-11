Российский металлургический гигант выпустит «самую чистую в мире» сталь

Металлургическая и горнодобывающая компания «Евраз» решила сделать производство металла более безопасным для планеты. Завод российского гиганта в городе Пуэбло (штат Колорадо, США) в середине октября перейдет на солнечную энергию и начнет выпускать «самую чистую в мире сталь», передает Financial Times.
Питать предприятие будет разработанная компанией Lightsource BP солнечная батарея Bighorn. Электростанция состоит из 750 панелей, а ее строительство обошлось в 285 миллионов долларов. В ближайшие семь дней батарея начнет генерировать энергию и станет обеспечивать 90 процентов потребности завода.
Без перехода на возобновляемые источники «Евразу» пришлось бы закрыть производство в Колорадо или перенести его в другое место — к этому бы вынудила высокая стоимость ископаемого топлива. Стабильно дешевая солнечная энергия поможет не только сохранить завод, но и нарастить его мощности — представители металлургического комбината заявили о планах вложить 500 миллионов долларов и нанять 300 дополнительных работников.
Lightsource BP, «Евраз» и коммунальная компания Xcel заключили контракт на 20 лет, но не раскрывают его подробностей. По словам представителя Lightsource BP, электроэнергия с Bighorn будет стоить гораздо дешевле ископаемого топлива — всего 0,03 доллара за киловатт-час.
Первую в мире поставку экологически чистой стали сделала в конце августа шведская компания HYBRIT. Для получения металла на предприятии не используют уголь — его заменили электричеством из возобновляемых источников и «зеленым» водородом.