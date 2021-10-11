В России провели уникальный эксперимент с нейтринными осцилляциями

Физики нейтринной обсерватории Института ядерных исследований опубликовали результаты эксперимента по исследованию перехода электронного нейтрино в стерильное состояние, когда частица не участвует ни в каких взаимодействиях, кроме гравитационных. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Уникальные исследования были проведены на галлий-германиевом нейтринном телескопе в Баксанской нейтринной обсерватории, который располагается на глубине четырех километров в горе Андырчи в Баксанском ущелье. Для эксперимента специально разработали компактный источник электронных нейтрино на базе изотопа Cr-51 с рекордной интенсивностью 3,4 МКи (мегакюри). Источник установили в центре галлиевых мишеней.

Ученые измерили скорость образования атомов германия в галлиевой мишени. Полученные результаты оказались примерно на 20 процентов ниже ожидаемых. Это подтверждает результаты предыдущих исследований, которые также регистрировали дефицит количества нейтрино, что получило название галлиевой аномалии. Данная аномалия является результатом переходов или осцилляцией между электронным и стерильным состоянием нейтрино.