Ученые нашли старейшее свидетельство употребления табака

Nature: люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад

Американские археологи заявили о том, что древние люди употребляли табак еще около 12 тысяч лет назад. Соответствующее исследование опубликовано на сайте журнала Nature, передает портал Science News.

Открытие было сделано во время раскопок стоянки в штате Юта, когда специалисты изучали древний очаг в лагере охотников-собирателей. В нем они нашли следы свидетельства употребления табака в качестве опьяняющего средства. В частности, были обнаружены четыре обугленных семени табака, которые удалось датировать радиоуглеродным методом. Как отмечают ученые, это на 9 тысяч лет раньше, чем считалось прежде.

В то же время ученые предположили, что древние люди могли не только сжигать табак, но также жевать его листья и стебли. По словам археолога из группы антропологических исследований Дальнего Запада в Хендерсоне, штат Невада, Дарона Дьюка, находка свидетельствует о том, что люди употребляли табак за тысячи лет до момента времени, когда они впервые одомашнили это растение.

Ранее австралийские ученые из Университета Кертина нашли новый вид дикого табака. Растение вырабатывает липкое вещество для улавливания и уничтожения насекомых.