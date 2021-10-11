Актриса Татьяна Васильева рассказала о борьбе с клопами и тараканами в квартире

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, как борется с насекомыми в своей квартире. Актриса поделилась подробностями в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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Васильева проживает в квартире на втором этаже в доме в центре столицы на берегу Москвы-реки, однако жилье не считается элитным. Артистка стала замечать в комнатах клопов, муравьев и тараканов, которые вскоре начали ее кусать. Васильева обращалась за помощью к «ответственному по подъезду». Мужчина предположил, что появление насекомых связано с капитальным ремонтом в доме — насекомые якобы попали в квартиру из подвала, где давно не было ремонта.

Актриса пригласила домой специалистов, чтобы обработать помещение от насекомых. В итоге ей пообещали за 38 тысяч рублей обработать комнаты паром, чтобы решить проблему. Однако на следующий день Васильева вновь заметила насекомых. «На следующее утро включаю свет, из-под раковины тьма всего вот этого выползло, мне до сих пор плохо», — отметила актриса.

Ранее Татьяна Васильева рассказала о жизни в квартире на улице Шверника в Академическом районе Москвы. Она назвала место «концом света», отметив, что замечала там тараканов и чувствовала себя некомфортно. Позже актриса переехала на Таганку.