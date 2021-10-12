Россиянину дали семь лет за нападение на судебных приставов

Курганинский районный суд Краснодарского края приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за нападение на судебных приставов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В сентябре 2020 года приставы попытались выселить кубанца из дома. Однако мужчина оказал им сопротивление. Он толкнул женщину-пристава, за нее вступились ее коллеги. Россиянин ударил пристава кулаком и головой, сломав ему нос.

На судебном процессе мужчина не признал свою вину и отказался давать показания.

9 февраля сообщалось, что в Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего с ножом на судебного пристава. В суде мужчина решил зайти в закрытый на ремонт кабинет. Это увидел судебный пристав и сделал ему замечание. Россиянин ответил агрессивно и предложил сотруднику суда выйти на улицу, чтобы разобраться. Там мужчина вытащил шило и нож и начал угрожать приставу расправой, но тот сумел отразить нападение и вызвал подмогу.