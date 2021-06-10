Арестован застреливший двух приставов в Сочи

В Сочи суд арестовал до 9 августа 61-летнего Вартана Кочьяна, застрелившего двух судебных приставов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания об избрании меры пресечения подозреваемый раскаялся в содеянном. В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.

Позднее мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти — он с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После двойного убийства он не мог успокоиться и еще выстрелил несколько раз в трактор.