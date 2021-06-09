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Застреливший приставов в Сочи рассказал на видео о мотиве расправы

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Продолжение: Застреливший приставов в Сочи владел оружием незаконно

Застреливший двух судебных приставов в Сочи 61-летний местный житель Вартан Кочьян рассказал о своем мотиве расправы. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах мужчина говорит, что пришли негодяи от власти, которые решили забрать у него землю. По его словам, это родительская земля, «пролилась кровь, пусть будет так». Беззаконие довело его до такого состояния, говорит Вартан Кочьян. С четырех лет он живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали, власти вели себя по-хамски с хозяевами.

«Это моя земля: моих родителей и моих детей. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал. Не хотелось так, конечно. На их [погибших приставов] месте должна быть администрация, которая против народа идет. Не верьте им и судьям, которые там тоже непорядочные», — говорит Вартан Кочьян.

Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После двойного убийства он не мог успокоиться и еще выстрелил несколько раз в трактор.

Ранее 9 июня сообщалось, что приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.

Предыстория: Стало известно о пострадавшем в смертельной перестрелке в Сочи
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