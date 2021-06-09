Застреливший двух приставов в Сочи задержан

Застреливший двух судебных приставов в Сочи задержан. Об этом сообщил ТАСС источник.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Ему 61 год. Он открыл огонь по приставам из незарегистрированного ружья, отмечает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительной версии, трое приставов приехали к местному жителю с судебным постановлением о сносе дома. Однако хозяин начал стрелять. В итоге двое приставов погибли, третий успел убежать, уточняет Telegram-канал «112».

К месту происшествия были стянуты дополнительные силы. Через некоторое время стрелявший сам вышел к силовикам без оружия и сдался.