Раскрыты подробности перестрелки в Сочи с гибелью приставов

В сочинской полиции раскрыли подробности перестрелки, в результате которой были убиты двое судебных приставов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным УВД Сочи, приставы прибыли для исполнения решения Адлерского суда о выселении семьи из самовольно возведенного дома. Хозяин жилья отказался впустить их и заявил, что не покинет дом. Через некоторое время он начал стрелять из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений приставы погибли на месте.

После этого мужчина добровольно сдался, не оказав сопротивления. Его зовут Вартан Кочиян, сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники следственных органов.

Ранее 9 июня сообщалось о перестрелке на улице Просвещения в Сочи. Мужчина открыл огонь из незарегистрированного оружия. Сейчас он доставлен в отдел полиции.