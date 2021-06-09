Появилось видео с места смертельной перестрелки в Сочи, в результате которой были убиты два судебных пристава. Запись публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видны лежащие на земле погибшие приставы, рядом стоят мужчины. Один из них показывает другому с ружьем скрещенные руки. Застреливший приставов мужчина в белой рубашке. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы, территория огорожена и выставлена охрана.

61-летний подозреваемый Вартан Кочиян открыл огонь после того, как ему пытались вручить исполнительный лист о сносе самовольно возведенных построек. Ранее 9 июня сообщалось, что речь идет о выселении семьи из дома. Однако, по уточненным данным, стрелявший с охотничьим ружьем в руках защищал свой магазин, который, как решил суд, он построил незаконно.

В 2013 году власти Сочи подготовили список подлежащего сносу самостроя на территории курорта. В их числе оказались торговые помещения, принадлежащие местному бизнесмену. Восемь лет он судился, однако проиграл, уточняет «КП» в своем Telegram-канале.

Ранее 9 июня стало известно о гибели двух приставов. Стрелявший сдался.