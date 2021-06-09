Застреливший приставов в Сочи владел оружием незаконно

Застреливший двух судебных приставов в Сочи владел охотничьим ружьем незаконно. Об этом ТАСС сообщили в Росгвардии.

В краснодарском управлении ведомства уточнили, что оружие было не зарегистрированным.

В 2015 году 61-летнему Вартану Кочьяну был выписан административный штраф за нарушение правил производства, приобретения или хранения оружия, сообщает Telegram-канал «112». Сам он говорит, что ружье купил несколько лет назад у неизвестного мужчины.

Ранее 9 июня сообщалось, что приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Вместе с ними была специальная строительная техника. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, также ранения получил водитель спецтехники. После чего стрелявший сдался.