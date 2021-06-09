Стало известно о пострадавшем в смертельной перестрелке в Сочи

Один человек пострадал в ходе перестрелки в Сочи, в результате которой были убиты двое судебных приставов. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Стрельба произошла на улице Просвещения. Злоумышленник открыл огонь из незарегистрированного оружия. Его доставили в отдел полиции.

Ранее стало известно, что приставы прибыли для исполнения решения Адлерского суда о выселении семьи из самовольно возведенного дома. Хозяин жилья отказался впустить их и заявил, что не покинет дом. Через некоторое время он начал стрелять из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений приставы погибли на месте.

После этого мужчина по имени Вартан Кочиян добровольно сдался, не оказав сопротивления. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных органов.

СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Три года назад в Адлере на той же улице случился пожар в самовольных постройках. Из-за ЧП погибли около 11 человек. Двоих людей отдали под суд за причинение смерти по неосторожности, отмечает Telegram-канал «112». Через некоторое время власти решили снести подобные здания для недопущения таких случаев.