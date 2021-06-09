Застреливший двух приставов в Сочи признал свою вину

Застреливший двух судебных приставов в Сочи россиянин полностью признал свою вину, сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался. Россиянин, устроивший перестрелку, незаконно владел охотничьим ружьем.

Позднее мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти. Он утверждал, что с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После двойного убийства он не мог успокоиться и еще выстрелил несколько раз в трактор.