На застрелившего приставов в Сочи было возбуждено три исполнительных дела

Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении Вартана Кочьяна, застрелившего двух сотрудников этого ведомства в Сочи, три исполнительных дела несколько лет назад. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС.

Как уточняется, дела были заведены в 2016-2019 годах.

Ранее сообщалось, что россиянин, устроивший перестрелку, незаконно владел охотничьим ружьем.

Днем 9 июня приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Вместе с ними была специальная строительная техника. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, также ранения получил водитель спецтехники. После чего стрелявший сдался.

Позднее мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти. Он утверждал, что с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали.